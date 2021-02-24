Belediye bir adet ATM yeri kiraladı

Çorum Belediye Başkanlığı ilimiz Gülabibey Mahallesi, Fevzi Çakmak Sokak, 1701 ada, 2 nolu parselde, Rüstem Eren Parkı içerisinde 1 ve 2 nolu her biri 10’ar metrekare olan ATM yerlerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 (üç) yıl müddetle ayrı ayrı kiraya vermek için ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda encümen üyeleri Osman Fatih Gümüş ve Suat Aydoğan yönetimindeki komisyon huzurundaki ihalede bir ATM yerine alıcı çıkmaz ikin 1000 TL geçici teminat üzerinden 10 bin TL tahmini bedelle açık artırmaya çıkan diğer ATM yeri de Denizbank tarafından 10 bin 100 TL karşılığında kiralandı. Denizbank adına ihaleye İlhan Aka girdi.

(Haber Merkezi)