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Belediye, Bin 200 konutun temizlenme işini ihale etti

Çorum Belediyesi yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesizlerin evlerinin temizliği için ihale düzenledi.

Güncel 18.12.2021, 00:02
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Belediye, Bin 200 konutun temizlenme işini ihale etti

2022 Yılı Ev Temizlenmesi Hizmet Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında mücavir alan içinde Belediye tarafından sosyal yardım hizmetleri kapsamında yardıma muhtaç, yaşlı, hasta, kimsesiz, engelli ve benzeri dezavantajlı durumda olan vatandaşlara ait Bin 200 adet evin temizliği için hizmet alımı yapıldı.
İhalede ilk olarak firmaların teklifleri ve belgeleri incelendi. Buna göre yaklaşık maliyeti 730 bin 800 TL olan iş için Arda Seyahat Turizm 449 bin 880 TL, Yalçın Demirci 458 bin 400 TL, Rüya Catering Organizasyon 460 bin 800 TL, Ecey Turizm Seyahat 466 bin 800 TL ve Nazif Ateş ise 588 bin TL teklif verdi. Nazif Ateş evrak eksikliği nedeni ile ihale dışı kaldı.
Komisyon Başkanı Sayın firmaların tekliflerinin ve belgelerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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