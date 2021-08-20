Belediye bilgisayar ve ek malzeme aldı

Çorum Belediyesi bilgisayar ve ek malzeme alımı için ihale düzenledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’in odasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihalede Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Kariyer ve İş Merkezi’nde kullanılmak üzere 11 kalem bilgisayar ve ek malzemelerin alımı gerçekleştirildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda yapılan ve yaklaşık maliyeti 82 bin 629 TL olan ihalede en düşük teklifi Fatih Gürbüz 76 bin 278 TL ile verdi. Arslan Uysal’ın 77 bin 119 TL, Kalite Bilgisayar’ın 95 bin 465 TL ve TGAR Bilgisayar’ın 96 bin 580 TL verdiği ihalede Renis Dış Ticaret’in teklifi ise 97 bin 350 TL oldu.

İhale Komisyonu Başkanı Sayın firmaların tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Süleyman ERDEN)

