Belediye, bayramlık çocuk kıyafeti alıyor

Çorum Belediyesi 2022 yılı Bayramlık Çocuk Kıyafeti alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Toplantı Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katılarak teklif verdi.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce tespit edilen Çorum ili merkezinde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 571 çocuk için bayramlık kıyafeti alımını kapsayan (571 Adet Spor Ayakkabı, Pantolon, T-Shirt, Sweatshirt ve Çorap) ve yaklaşık maliyeti 194 bin 782 TL olan ihalede ilk olarak firmaların teklifleri değerlendirildi.

Buna göre Bisimeta Tekstil Ayakkabı Temizlik firması 218 bin 122 TL teklif verirken, Aydın Grup İş Elbiseleri firması 398 bin 558 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların teklifleri ve belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

