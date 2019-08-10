Belediye bayrama hazır

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemşehrilerimizin rahat bir şekilde bayramlarını yapmaları için önlemlerimizi aldık. İlgili birimlerimiz bayram boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Personelimiz bayram süresince 24 saat görevinin başında olacak. Su arıza, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde nöbetçi personel bulunduracağız” dedi.

Başkan Aşgın, Kurban Bayramı’nda vatandaşların istek ve şikâyetlerini Alo Zabıta 153 numaralı telefonlara bildirmelerini istedi.

8 KURBAN KESİM YERİ

Belediye vatandaşların kurbanlıklarını kesebilecekleri yerleri de açıkladı. Kesim işlemleri için çalışmalarını tamamlayan belediye Mimar Sinan Mahallesi (Sevgi Evleri yanı), Bahçelievler Mahallesi (Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde, Sülüklüevler 38. Sokak ve Sülüklüevler 48. Sokak kesiştiği noktadaki park alanı), Buharaevler Mahallesi( Buhara 5. Cadde. Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi), Ulukavak Mahallesi (Çam değirmeni 19 ve 10 sokakların kesiştiği nokta), Ulukavak Mahallesi (İkbal Kent arkası çiftlik çayırı 35. Sokak) ve İskilip yolu üzeri Yeni Hayvan Pazarı olmak üzere 8 bölgeyi kurban kesim yeri olarak belirledi. Kesim alanlarına et askı sehpaları ve küçük çadırlar kurarak etlerin parçalanması için kütükler dağıtacak olan Belediye ayrıca vatandaşlara ücretsiz poşet dağıtacak.

Hayvan Pazarı’na ulaşım için bugün de 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 saatlerinde Saat Kulesi merkez duraktan otobüs seferleri düzenleyecek Belediye ayrıca bugün kentin değişik bölgelerindeki camilerinden Ulumezar, Çiftlik ve Hıdırlık Mezarlığı’na otobüs kaldıracak.

Çorum Belediyesi, tüm dini bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramında da vatandaşın bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla bayramın ilk günü ücretsiz taşıma yapacak.

(Haber Merkezi)