Belediye, bayram tedbirlerini aldı

Çorum’da bayramın huzur içerisinde yaşanması için belediye olarak ulaşım ve güvenlik başta olmak üzere bütün önlemleri aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Mezarlık ziyaretleri için arife sabahı araçlarımız ücretsiz hizmet verecekler. Yine Arife günü ve bayram süresince mezarlıklarda nöbetçi zabıtamız görevli olacak ve sorumlu olduğu konularda hizmet verecek. Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, Temizlik İşlerine bağlı ekipler ve Zabıta Müdürlüğü personeli bayram süresince olası her duruma karşı hazır bekleyecekler. Şimdiden bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik eder Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi. Vatandaşların karşılaşacakları her türlü olumsuzlukta Alo 153 Zabıtayı arayabileceklerini belirtti.

MEZARLIKLARA OTOBÜS KALDIRILACAK

Çorum Belediyesi her bayram olduğu gibi vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri için Arife günü mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

Ücretsiz otobüslerin kaldırılacağı camiler şunlar: Ulucami, Köroğlu Cami, Kevser Cami, Ejder Cami, Hz. İbrahim Cami, Sarılık Cami, Selimiye Cami, Binevler Cami, Buharaevler Cami, Garantievler Cami, İmam Hatip Cami, Abdibey Cami, Tevhit Cami, Beytepe cami, Kafkas Cami, Mevlana Cami, Alaaddin Cami, Huzur Cami, Ehlibeyt Cami, Esnafevler Cami, Yörükevler Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Mimar Sinan Cami,

HALK OTOBÜSLERİ İLK GÜN ÜCRETSİZ

Belediye Başkanı Aşgın, “Belediyemiz, her dini bayramda olduğu gibi bu bayramda da hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak için bayramın ilk günü toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İkinci gün seferler saat 08.00’da başlayacak, üçüncü gün ise toplu taşımada normal seferler devam edecek” dedi.

TEMİZLİK İŞLERİNDE YOĞUN BAYRAM MESAİSİ

Öte yandan Çorum Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri arife gecesi aralıksız çalışacak. Belediye Başkanı Aşgın, “Çorum Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, Arife Günü merkezdeki mezarlıkların çevre temizliğini yapacak, mezarlıkların yanındaki yolları yıkayacak. Arifeyi Bayrama bağlayan gece merkezi camilerin önüyle Gazi ve İnönü Caddesi gibi ana arterler yıkanıp temizlenecek. Bunların dışında Kuyumcular Arastası, Ayakkabıcılar Arastası gibi bayram alışverişi yapılan yerlerin temizliği de yapılacak” ifadelerine yer verdi.(Haber Merkezi)