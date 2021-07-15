Belediye, bayram öncesi tüm camileri gül suyu ile temizliyor

Pandemi koşullarında daha bir önem kazanan temizlik konusunda camileri periyodik olarak temizleyen Çorum Belediyesi tarafından, kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşların ortak kullanım alanlarından camiler bayrama hazırlanıyor. Vatandaşların hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için çalışan Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halıları süpürerek yıkıyoruz. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Birlik ve beraberliğin yoğun olarak hissedildiği bayram günlerinde vatandaşlarımızın temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için ekiplerimiz yoğun çaba sarf ediyor. Hemşehrilerimiz bayramda gül suyu kokan camilerimizde ibadetlerini yerine getirecek.” diye konuştu.

