Belediye, bayram coşkusunu evlere taşıdı

Ramazan tırı etkinliğiyle Ramazan ayı boyunca ilahi ve ezgiler eşliğinde şehrin sokaklarını gezerek Ramazan coşkusunu evlere taşıyan Çorum Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca bayram coşkusunu Çorum halkının evine taşıdı. 4 farklı etkinlik tırının bayram boyunca tüm cadde ve sokakları dolaştığını kaydeden Başkan Aşgın, "Hemşehrileimiz bu bayram maalesef sokağa çıkamadı. Büyüklerin ellerini öpüp doyasıya sarılıp bayramlaşamadı. Belediye olarak biz de Ramazan bayramı coşkusunu etkinlik tırlarıyla hemşehrilerimizin ayağına götürdük. Hemşehrilerimizin bayram coşkusuna ortak olduk." dedi.

Erhan Ölçer ve İbiş Dede’ye jest

Bayram boyunca tüm Çorum’u gezen bayram tırları, istekleri de yerine getirdi. Çorum’un sevilen simalarından Erhan Ölçer ve geçtiğimiz günlerde Başkan Aşgın’ın ziyaret ederek kendisine akülü araba hediye ettiği İbiş Dede, bayram tırlarından istekte bulundu. Erhan Ölçer Mehter Takımından “Ceddin Deden” marşını istersen İbiş Dede de Türk Halk Müziği Korosundan “Türkiyem” parçasını istedi. Başkan Aşgın, her iki talebin de yerine getirilmesi talimatını verirken Erhan Ölçer ve İbiş Dede’yi de ziyaret etti.

Erhan Ölçer ve İbiş Dede, kendilerine yönelik yapılan bu jestten dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Büyükler de unutulmadı

Bayram süresince coşkuyu evlere taşıyan Çorum Belediyesi, huzurevi sakinlerini ne unutmadı. Bu bayram kendilerini en çok mutlu eden tablonun baş tacı büyüklerin yüzlerindeki tebessüm olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, "O mübarek ellerinizi öpemesek de buraya gelip uzaktan da olsa böyle bir etkinlikle sizlerin bayramlarını kutlamasak bir eksiklik hissederdik. Şehrimiz adına, milletimiz adına, devletimiz adına sizlerden dua alalım istedik. Tüm büyüklerimi sevgiyle saygıyla, hürmetle selamlıyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.