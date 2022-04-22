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Belediye Başkanı Aşgın, personeli ile iftarda buluştu

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm hizmet birimlerinde çalışan personelle iftar yaptı. TSO Fuar Alanındaki iftarda personelle birlikte AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Meclis Üyeleri de yer aldı. 

Güncel 22.04.2022, 18:22
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Belediye Başkanı Aşgın, personeli ile iftarda buluştu

“GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ”
Güzel bir Ramazan akşamında personeli ile bir araya gelmekten ve iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Sahabeler Şehri Çorum’umuza bizleri hizmetkâr eyleyen Rabb’imize ne kadar hamd etsek azdır.” dedi. Rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını yavaş yavaş sonuna geldiklerini belirten Başkan Aşgın, “Altyapıdan üstyapıya, kültür sanattan spora, eğitimden sosyal çalışmalara kadar çok güzel işler yapıyoruz. Birlikte en güzelini yapmaya gayret ediyoruz.” dedi. 

“HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK”
Göreve başladıkları günden bugüne kadar geçen 3 yıl içerisinde seçim öncesi verdikleri sözleri, Çorum’a dair birçok hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Aşgın, “Her çalışmayı sizlerle birlikte yaptık. Bundan sonra da inşallah Rabbim daha fazlalarını yapmayı nasip edecek. Bu süreçte içinde bulunduğumuz zor şartlara rağmen her zaman, tüm mesai arkadaşlarımızdan yana olduk. Personelimizin mali konularını daha fazla nasıl iyileştirebiliriz diye düşündük ve imkanlarımız ölçüsünde her zaman en iyisini vermeye gayret ettik. Yaptığımız bu sözleşmelerin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Daha güzel hizmetleri, yine birlikte yapacak, projeleri yine sizlerle birlikte kazandıracağız.” diye konuştu.  
Geleneksel iftarda Belediye personeli ile iftar yapan Aşgın’a iftar öncesi ve sonrası personel yoğun ilgi gösterdi. Başkan Aşgın’la bol bol fotoğraf çektiren personel, kendilerine yönelik yapılan iyileştirmeler nedeniyle teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
 

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