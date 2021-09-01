Belediye, bank ve kameriye satın aldı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda oturma bankı ve kameriye satın alınması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 5 firma katıldı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ilimiz park, yeşil alan ve mesire alanlarında kullanılması amacıyla 100 Adet Alüminyum Döküm Ayaklı Oturma Bankı ve 75 Adet Ahşap Altıgen Kameriye (Masalı) alımını kapsayan 562 bin 833 TL yaklaşık maliyetli ihalede en düşük teklifi Artım Yapı 398 bin 750 TL ile verdi. İhalede Ummuhan Cengiz 486 bin 500 TL, Ecem Buse Bayram 494 bin TL, Gülcan Doğan 567 bin 475 TL ve Hitit Ahşap Yapı ise 593 bin 750 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

