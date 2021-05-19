Belediye Bandosu’ndan konser

Çorum Belediyesi Bandosu da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine büyük bir renk kattı. Belediye Bandosu seslendirdiği türkü ve marşlarla izleyenlerden alkış aldı.

Belediye Bandosu kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı’nda 19 Mayıs Konseri verdi. Bayram kutlamaları kapsamında korteje eşlik eden Belediye Bandosu, kortejin ardından konser verdi. Bando, türkü ve marşlarıyla izleyenlerden alkış aldı.

(Nurdan AKBAŞ)

