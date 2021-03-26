Belediye, baca kapağı ve ızgara takımı satın alıyor

2021 Yılı Sfero Döküm Muayene Baca Kapağı Takımı ve Yağmursuyu Izgara Takımı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katıldı.

Firmaların belgelerinin incelenmesi ile başlayan ve yaklaşık maliyeti 884 bin TL olan ihalede Payza Döküm Metal İnşaat 990 bin 908 TL, Kondöksan Döküm Sanayi 1 milyon 16 bin TL, Peryap İnşaat Malzemeleri 1 milyon 125 bin TL ve Erkon Döküm İnşaat ise 1 milyon 380 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların belge ve tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Nurdan AKBAŞ)

