Belediye Azerbaycan Caddesinde yıkım yaptı

Şehir içerisinde kamusal alan olarak işaretli parsellerde Çorum Belediyesi kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Göreve geldiği günden itibaren Çorum’a kimlik kazandıracak projelere imza atan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kamu yararı söz konusu olan imar işaretli alanlarda kamulaştırma işlemlerinden asla taviz vermeyeceklerini belirtti. Son olarak Azerbaycan Caddesindeki 38/10 parselin kamulaştırıldığını ifade eden Başkan Aşgın, “İmar planında 2 katlı sosyal kültürel alan işaretli içerisinde harabe bir yapının olduğu parseli belediye olarak kamulaştırdık. İçerisindeki yapının tehlike arz etmesinden dolayı hızlı bir şekilde yıkımını gerçekleştirdik. Belediye olarak imar planında kamusal alan işaretli olan parsellerde kamulaştırma işlemlerine ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

3 YILDA 151 KAMULAŞTIRMA VE YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019 yılı Nisan Ayından itibaren Belediye meclisinden geçen ve imar işaretli 151 parseli kamulaştırarak yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Aşgın, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne şehrimizin muhtelif noktalarında sosyal kültürel tesis alanı, yol ve park işaretli 151 parselde kamulaştırma yaptık ve hepsinin yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre encümen kararı çıkan yerlerde kıymet takdiri komisyonumuzca belirlenen ücret mukabilinde tebligat gönderiyoruz ve belediyemize davet ederek uzlaşma komisyonumuzca teklifimizi sunuyoruz. Kişi veya kişilerle uzlaşılması durumunda kamulaştırma yapılıyor, harici belediye olarak bedel tespit ve tescil davası açılıyor. Mahkemenin belirlediği tutar üzerinden kamulaştırma işlemini tamamlıyoruz” dedi.

Bu kamulaştırmalar sayesinde Recep Tayyip Erdoğan, Arif Ersoy, Azerbaycan Caddeleri başta olmak üzere birçok cadde ve sokağı, yeni semt parklarını Çorum’a kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, Çorum’umuzu güzelleştirmek ve hemşehrilerimizin yaşam konforlarını artırmak için canla başla çalışamaya devam ediyoruz” diye sözlerine ekledi.