Belediye, Aydınlıkevler Sokaklarının asfaltını yeniledi

Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel’in de hazır bulunduğu inceleme gezisinde konuşan Başkan Aşgın, toplam uzunluğu 560 metre, genişliği ise 8 metre olan Aydınlıkevler Sokaklara 1.100 ton asfalt döktüklerini vurguladı. Asfalt çalışmalarının asfalt planı doğrultusunda tüm mahallelerde devam ettiğinin altını çizen Başkan Aşgın, “Bugün, Kale Mahallesi’nde Eti Lisesi civarındayız. Kale Mahallesi Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin bu bölgelerde afalt çalışması yapılmasıyla ilgili bir talebi vardı. Biz de şehrin bütün sokak ve caddeleri için verdiğimiz sözü tutarak Aydınlıkevler Sokakların asfaltını yenilemek için bugün buradayız.” dedi.

Çorum halkının mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamasını, evde kalması gerektiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Biz onlar için yolları, parkları, caddeleri, sokakları alt ve üst yapısıyla daha güzel noktaya getirmek için gece-gündüz aşkla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Asfalt çalışması inceleme ziyaretinde Başkan yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel ile birlikte Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin de hazır bulundu. Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Başkan Aşgın ve belediye çalışanlarına “Öncelikle mahalle sakinlerim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yıllardır bu bölgede bir asfalt çalışması yapılmamıştı. Bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Sizlere ve emeği geçen tüm belediye personeline çok teşekkür ediyorum. Bugün buralara geldiniz ve bizleri mutlu ettiniz. Emeklerinize sağlık. Asfalt bekleyen bu sokağın asfaltını yenileyerek güzel bir hale getirdiniz. Belediyemizden ve sizlerden çok memnunuz.” ifadelerini kullandı.