Belediye, Ayarık’ta ticaret arsası satacak
Çorum Belediyesi, merkeze bağlı Ayarık mevkiinde mülkiyetindeki ticaret alanı işaretli arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı.
Güncel 21.07.2020, 00:16
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Çorum Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada merkeze bağlı Ayarık bölgesinde 2 kat ticaret alanı işaretli arsanın satışının yapılacağı belirtildi.
Açıklamada; “Belediyemize ait ticaret alanı olarak işaretli arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacak. Bugün saat 14.00'da Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak ihale Encümen huzurunda gerçekleştirilecek” denildi.
(Haber Merkezi)
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