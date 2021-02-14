Belediye, Ayarık’ta 2 kat imarlı arsa satıyor

Çorum Belediyesi Basın biriminden ihaleyle ilgili yapılan açıklamada Ayarık bölgesinde bulunan, 7 bin 249 metrekare alana sahip iki kat konut işaretli arsanın 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Turgut Özal Konferans Salonu’nda ihaleyle satılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada “Belediyemize ait 2 kat konut alanı işaretli arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacaktır. İhale, Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir” denildi.

(Haber Merkezi)