Son Dakika

Belediye, Ayarık’ta 2 kat imarlı arsa satıyor

Çorum Belediyesi, Ayarık mevkiinde mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait 2 kat konut işaretli arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı.

Güncel 14.02.2021, 22:03
51
Belediye, Ayarık’ta 2 kat imarlı arsa satıyor

Çorum Belediyesi Basın biriminden ihaleyle ilgili yapılan açıklamada Ayarık bölgesinde bulunan, 7 bin 249 metrekare alana sahip iki kat konut işaretli arsanın 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Turgut Özal Konferans Salonu’nda ihaleyle satılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada “Belediyemize ait 2 kat konut alanı işaretli arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacaktır. İhale, Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir” denildi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@