Belediye, Ayarık’ta 2 kat imarlı arsa satıyor
Çorum Belediyesi, Ayarık mevkiinde mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait 2 kat konut işaretli arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı.
Güncel 14.02.2021, 22:03
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Çorum Belediyesi Basın biriminden ihaleyle ilgili yapılan açıklamada Ayarık bölgesinde bulunan, 7 bin 249 metrekare alana sahip iki kat konut işaretli arsanın 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Turgut Özal Konferans Salonu’nda ihaleyle satılacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada “Belediyemize ait 2 kat konut alanı işaretli arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacaktır. İhale, Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir” denildi.
(Haber Merkezi)
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