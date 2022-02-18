Belediye ATM yerini kiraladı
Çorum Belediyesi Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi üzerindeki bir ATM yerini kiraladı.
Güncel 18.02.2022, 20:10
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Varinli Cadesi’nde Zübeyde Hanım Apartmanı’nın kuzeyinde bulunan 10 metrekarelik alan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verildi.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye sadece bir banka katıldı.
Buna göre Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. ile Türk Anonim firması ortaklığı adına ihaleye giren Fadime Zarif yıllığı 12 bin TL + KDV’den başlayan açık artırmada 13 bin TL teklifte bulundu. İhale sonucunun başkanlık makamının onayı ile kesileşeceği belirtildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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