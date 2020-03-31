Belediye asfalt sezonunu erken başlatıyor

İklim şartlarının müsaade ettiği süre zarfında asfalt sezonunu kış aylarına kadar devam ettiren Çorum Belediyesi, haziran ayında başlaması planlanan 2020 yılı asfalt sezonunu havaların güzel gitmesi sebebiyle öne çekti. Teknik ekiple yaptıkları görüşmeler sonucunda havaların asfalt serimi için müsait olması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle asfaltın ham maddesi olan bitümün de ucuzlaması söz konusu. Bu iki durumu da şehrimizin menfaatine çevirmek için kolları sıvadık. Asfalt araçlarımızı Makine İkmal Müdürlüğümüz atölyesinde bakıma aldık" dedi.

Başkan Aşgın, araçların bakımlarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde asfalt sezonun başlatacaklarını sözlerine ekledi.