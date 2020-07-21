Belediye arsa sattı

Ulukavak Mahallesinde 2, Gülabibey Mahallesinde 1, Çepni Mahallesinde 3 ve Ayarık mevkiinde 2 olmak üzere toplam 8 adet arsadan 6 milyon 887 bin lira gelir elde edildi.

Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda yapılan 9 ihaleye çok sayıda vatandaş katılırken, Ayarık’ta bulunan 251.74 m2’lik arsayı Mehmet Yılmaz 750 bin liraya, 481,62 m2’lik arsayı Kenan Yarımca 970 bin liraya, Gülabibey’de bulunan 157.13 m2’lik arsayı Bekir Borucu 203 bin liraya, Çepni Mahallesi’ndeki 199.30 m2’lik arsayı Ali Beker 1milyon 160 bin liraya, 198.69 m2’lik arsayı Ümit Özkaya1 milyon 130 bin liraya, 197.89 m2’lik arsayı Lokman Taşkın 1 milyon 301 bin liraya, Ulukavak’taki 557.89 m2’lik arsayı Emine Bozkurt 670 bin liraya ve 581.72 m2’lik arsayı Mehmet Uysal 703 bin liraya satın aldı.

(Haber Merkezi)