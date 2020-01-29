Belediye arsa satıyor

Çorum Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Gülabibey ve Ulukavak Mahalleleri ile Ayarık bölgesinde bulunan 18 arsanın satışının bugün yapılacağı belirtildi.

Açıklamada 18 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi’ne istinaden açık teklif artırma usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satışa sunulacağı, ihalenin bugün saat 14.00’de Belediye Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda yapılacağı dile getirildi.

Konut arsası satış ihalesi ile ilgili şartname ve eklerinin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebileceği de kaydedildi.

(Bülent USLU)