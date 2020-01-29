Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119802
ALTIN
299.572
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7348
EURO
6.5365

Belediye arsa satıyor

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan 18 arsa bugün ihale yoluyla satılacak.

Belediye arsa satıyor

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan 18 arsa bugün ihale yoluyla satılacak.

29 Ocak 2020 Çarşamba 00:02
Belediye arsa satıyor

Çorum Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Gülabibey ve Ulukavak Mahalleleri ile Ayarık bölgesinde bulunan 18 arsanın satışının bugün yapılacağı belirtildi.

Açıklamada 18 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi’ne istinaden açık teklif artırma usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satışa sunulacağı, ihalenin bugün saat 14.00’de Belediye Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda yapılacağı dile getirildi.

Konut arsası satış ihalesi ile ilgili şartname ve eklerinin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebileceği de kaydedildi.

(Bülent USLU)

İlgili Haberler
Öğrencilere 3 günde 3 oyun sahnelenecek
Öğrencilere 3 günde 3 oyun sahnelenecek
Sinemada 15 yıla yerli yapımlar damga vurdu
Sinemada 15 yıla yerli yapımlar damga vurdu
Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belge bedelleri belirlendi
Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belge bedelleri belirlendi
“Vatan ve bayrak sevgisi olan bir nesil bekliyoruz”
“Vatan ve bayrak sevgisi olan bir nesil bekliyoruz”
Çorum’un boya markası Türkiye’ye açıldı
Çorum’un boya markası Türkiye’ye açıldı
Vali Çiftçi, Yiğit’e duyarsız kalmadı
Vali Çiftçi, Yiğit’e duyarsız kalmadı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim