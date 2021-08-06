Belediye arsa satıyor

Belediye basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ilimiz Ayarık ve İlice bölgesinde bulunan villa-konut arsaları, Çepni ve Gülabibey Mahallesi’ndeki ticaret ve sanayi arsaları satılacak. 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile yapılacak olan ihale 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediye Meclis Salonu’nda başlayacak.

Açıklamada, ihaleye katılmak isteyen vatandaşların satışı yapılacak arsaların listesine https://corum.bel.tr/7-adet-arsa-satis-ihalesi/ internet adresinden görebilecekleri belirtildi.

(Haber Merkezi)

