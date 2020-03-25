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Belediye, arastayı da yıkayıp dezenfekte etti

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehrin işlek caddelerini, parkları, sık kullanılan kamu alanlarını ve semt pazarlarını köpükle yıkayıp dezenfekte eden Çorum Belediyesi, tarihi Çöplük Arastasını da yıkayıp dezenfekte etti.

Belediye, arastayı da yıkayıp dezenfekte etti

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehrin işlek caddelerini, parkları, sık kullanılan kamu alanlarını ve semt pazarlarını köpükle yıkayıp dezenfekte eden Çorum Belediyesi, tarihi Çöplük Arastasını da yıkayıp dezenfekte etti.

25 Mart 2020 Çarşamba 17:30
Belediye, arastayı da yıkayıp dezenfekte etti

Salgının yayılmasına karşın belediye olarak önlemleri en üst düzeyde sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dezenfekte ekibimiz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında şehrimizin en işlek ve en kalabalık yerleri başta olmak üzere yıkama ve dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Şehrimiz açısından önemli bir kültürel değere sahip olan ve hemşerilerimiz tarafından yoğun kullanılan Çöplü Arastamızı da yıkadık ve dezenfekte ettik. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi ve vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde yapılan çağrılara uymaları durumunda kısa sürede salgının biteceğine inandığını söyledi.

Gürbüzer'den Başkan Aşgın'a teşekkür
Tarihi Çölü Arastasının yıkanması ve dezenfekte edilmesi noktasında taleplerini belediyeye ilettiklerini ve anında geri dönüş aldıklarını belirten Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında karşın belediyemiz takdire şayan bir çaba gösteriyor. Hassasiyetleri için başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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