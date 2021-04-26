Belediye araç ve iş makinesi kiralıyor

Çorum Belediyesi, kamyon, kamyonet ve iş makinesi kiralamak için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ihaleye 7 firma katıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü birimlerinde kullanılmak üzere toplam 21 Adet kamyon, kamyonet ve iş makinesi kiralanması hizmet alımını kapsayan ve iki kısım halinde düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklifleri daha sonra ise belgeleri incelendi. İki kısmın toplam maliyetinin ise 2 milyon 478 bin 416 TL olduğu açıklandı.

Buna göre elektronik ortamda gerekli belgeleri sunmayan Fetih 1453 Atık Yönetim Temizlik Taşımacılık; BYD İç ve Dış Ticaret A.Ş, Ezmine Yakıt Temizlik Gıda Taşımacılık Otomotiv ile Ayşe Arslanoğlu ihale dışı kaldı. İhalenin 2 milyon 44 bin 166 TL olan ilk kısmına Mustafa Bal 1 milyon 898 bin 904 TL, Burhan Kaya ise 1 milyon 978 bin TL teklif sundu. İhalenin 434 bin 249 TL olan ikinci kısmına ise Mustafa Bal 384 bin 980, Emrah Çıvgın 437 bin 680 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

