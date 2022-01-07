Belediye araç ve iş makinesi kiralıyor

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ve toplam yaklaşık maliyeti 1 milyon 819 bin 383 TL olan ihaleye 8 firma katıldı.

Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personellerinin çalışacakları alana intikalinin sağlanması, saha çalışmaları ve faaliyetlerinde kullanılması amacıyla iki kısımda toplam 12 araçla, araç ve iş makinesi kiralanması hizmet alımını kapsayan ihalede ilk olarak firmaların teklifleri incelendi.

Buna göre yaklaşık maliyeti 616 bin 800 TL olan ilk kısımda Hedef Servis Hizmetleri 511 bin 308 TL, Mustafa Bal 624 bin 768 TL, Özdağ Turizm Servis Taşımacılık 667 bin 958 TL, Örnek Tur Turizm 810 bin TL, Yaksan Yakıt Temizlik 888 bin TL ve Ayşe Arslanoğlu ise 898 bin 440 TL teklif sundu.

İhalenin 1 milyon 202 bin 583 TL olan ikinci kısmında ise Azmat Araç Kiralama 1 milyon 212 bin TL, Mustafa Bal 1 milyon 289 bin TL, Halhallı Lojistik 1 milyon 795 bin TL, Ayşe Arslanoğlu 2 milyon 22 bin 700 TL, Örnek Tur Turizm 2 milyon 60 bin TL, Yaksan Yakıt 2 milyon 95 bin TL ve Özdağ Turizm ise 3 milyon 730 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmalarının teklifleri ve belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

