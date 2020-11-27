Belediye araç kiralıyor

İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 11 firma teklif sundu.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklifleri incelendi. Buna göre yaklaşık maliyeti 2 milyon 211 bin TL olan ve 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Belediyeye ait müdürlüklerin saha çalışmalarında ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere 22 adet iş makinesi kiralanmasını içeren ihalede Fetih 1453 Atık Yönetim, Özden Katering Organizasyon ve Hüsarah İnşaat firmalarının Ekap’a gerekli bilgileri yüklemedikleri için ihale dışı bırakıldı.

İhaleye katılım sağlayan diğer firmalardan ise Azmat Araç Kiralama 1 milyon 899 bin TL, Mustafa Bal 1 milyon 922 bin 160 TL, Mebay Temizlik Taşıma 1 milyon 998 bin 940 TL, Sofistik Gıda Turizm 2 milyon 15 bin 500 TL, Örnek Tur Turizm 2 milyon 178 bin 600 TL, Yol-Nas İnşaat 2 milyon 394 bin 700 TL, Özka Grup Petrol 2 milyon 517 bin TL ve Er-Ma Sosyal Hizmetler 4 milyon 379 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmalara sonucun resmi yazıyla bildirileceğini duyurdu.

(Haber Merkezi)