Belediye araç kiralıyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü saha çalışmalarında kullanılmak üzere Kamyon Kamyonet ve Arazöz Kiralanması Hizmet Alımı 7 Adet (Sürücülü) Damperli Kamyon 2 Adet (Sürücülü) Damperli Kamyonet 1 Adet (Sürücülü) Arazöz kiralanması işini kapsayan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi.

Buna göre ihaleye başvuruda bulunan Tayfun Nakliyat, Yaksan Yakıt Temizlik ile UCS Harita Mühendislik firmaları yaklaşık maliyeti 2 milyon 31 bin TL olan ihalede evrak eksikliği nedeniyle elendi. Mustafa Bal ise ihaleye 2 milyon 117 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı. (Volkan SINAYUÇ)

