Belediye araç kiraladı

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen Çorum Belediye Başkanlığı idarecilerinin hizmet aracı olarak kullanılması amacıyla 41 Adet Sürücülü / Sürücüsüz araç kiralanması işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 382 bin 900 TL olan ihaleye tek firma katıldı.

İdarecilere hizmet aracı olarak 1 Haziran – 30 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan dönemde kiralanacak olan 41 araç için Örnek Tur Turizm tarafından 377 bin 990 TL’lik teklif verildi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmaya bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)