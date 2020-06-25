Belediye, Ali Kuşcu Mescidini ibadete açıyor
Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Kampüsü içerisinde inşa edilen Ali Kuşcu Mescidi ibadete açılıyor. 26 Haziran'da kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan mescit 500 kişi kapasiteli.
Özellikle Hitit Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler ile bölge sakinlerinin yoğun olarak kullanacağı Ali Kuşcu Mescidi, iç ve dış mimarisiyle büyük beğeni topluyor. Meslek Yüksekokulları bölgesinde ibadethane eksikliğinin ibadete açılacak olan Ali Kuşcu Mescidi ile tamamen giderilmiş olacağının altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Belediyemiz tarafından başlatılan mescit inşaatını hızlı bir şekilde tamamladık ve bugün açılışa hazır hale getirdik. Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz ve bölge sakinlerimizin ihtiyacına cevap verebilecek 500 kişi kapasiteli estetik bir görünüme sahip, Çorum'umuza yakışır bir mescidimiz. Mescidimizi tamamlayıp ibadete açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ali Kuşcu Mescidimizi, 26 Haziranda Cuma namazıyla birlikte Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde asıl sahibi olan bölge halkımıza teslim etmiş olacağız. Tüm halkımızı açılışımıza davet ediyoruz” dedi.
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