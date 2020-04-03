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Belediye akıllı bisiklet sistemi satın alıyor

Çorum Belediyesi akıllı bisiklet sistemi alımı için ihale düzenledi.

Belediye akıllı bisiklet sistemi satın alıyor

Çorum Belediyesi akıllı bisiklet sistemi alımı için ihale düzenledi.

03 Nisan 2020 Cuma 21:40
Belediye akıllı bisiklet sistemi satın alıyor

Akıllı Bisiklet Sistemi Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda İhale Odası’nda gerçekleştirilen ihaleye bir firma katıldı.

İlk olarak firmanın EKAP üzerinden yüklediği belgeler incelendi. Daha sonra ise tekliflere geçildi. Yaklaşık maliyeti 948 bin 983 TL olarak belirlenen akıllı bisiklet sistemi alımı için ihaleye katılan Yapıdrom Şehir Dizayn firması tarafından 857 bin TL’lik teklif sunulduğu gözlendi.

Komisyon Başkanı Sayın, Çorum Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü için alınan 8 kalem Akıllı Bisiklet Sistemi alımını kapsayan ihaleyle ilgili resmi sonucun firmaya yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

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