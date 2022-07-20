Belediye akıllı bisiklet sistemi satın alıyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Çorum Akıllı Bisiklet Uygulaması Projesi (ÇORBİS) çerçevesinde kullanılmak üzere montaj dahil 8 kalem akıllı bisiklet sistemi malzeme ve ekipmanları alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 348 bin TL olan ihalede Yapıdrom Teknoloji şirketi 1 milyon 361 bin TL teklif verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

