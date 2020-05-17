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Belediye ‘’Akıllı Bank’’ kurdu

Engelli şarj istasyonu, ücretsiz internet ve cep telefonu şarj istasyonları kuruldu.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:25
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Belediye ‘’Akıllı Bank’’ kurdu

Çorum Belediyesi vatandaşların cep telefonu şarj sorunu ve engelli vatandaşların akülü arabalarını şarj etmeleri için oluşturulan Akıllı Bankı Millet Bahçesi ve Kültür Parka kurdu. Ayrıca bu iki park içerisinde, parkın her noktasında erişim sağlanabilen ücretsiz Wi-Fi de vatandaşları ve özellikle gençleri sevindirdi.“Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam ederken bizlerde şehri onlara hazırlıyoruz”diyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’’Şu anda Millet Bahçesindeyiz ve yeni bir istasyon oluşturuyoruz. Bu istasyon, Wİ-Fi, engelli araç şarj ve cep telefonu şarj istasyonu olarak faaliyette bulanacak. Tabi biz, bir an önce park ve bahçelerin açılması ve burada gençlerimizin çocuklarımızın koşması oynamasını, buraları cıvıl cıvılbir hale getirmesini çok arzu ediyoruz. Bu anlamda da hemşehrilerimizin evde kaldığı dönemde şehrimizi her yönden güzelleştiriyoruz, zenginleştiriyoruz ve onlara yeni sosyal ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Onlardan birtanesidehemşehrilerimizin çok sevdiği Millet Bahçemiz. Burada bulunan sosyal tesislerimizin önüne bu istasyonumuzu kuruyoruz. Gençlerimiz ne istiyorsa bu şehirde o olacak. Şu an iki tane istasyonumuz var, biri buradaMillet Bahçesinde diğeri ise itfaiyenin hemen altındaki KültürParkta olacak. Bu iki istasyonumuzda hemşehrilerimiz ücretsiz internet erişiminden yararlanabilecek. Özellikle engelli kardeşlerimiz bu istasyonumuzda arabalarını şarj edebilecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Biz onlar için, onların sokağa çıkacağı gün için şehrimizi hazırlıyoruz. Onlar evde kalmaya devam etsinler, biz aşkla çalışmaya devam ediyoruz ‘’ dedi.

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