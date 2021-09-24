Belediye, ağaç dikiyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alt ve üstyapısı yenilenmiş sokak ve caddelerde devam eden ağaçlandırma çalışmalarını ziyaret ederek ağaç dikme çalışmaları hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci’den bilgiler aldı.

Çalışma sezonunun sonlarına yaklaştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ekiplerimiz şehir genelinde çalışma programlarında yer alan işleri bitirme gayretindeler. Ekiplerimiz, Mahmutevler Caddesi’nde ağaçlandırma çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Cadde ve sokaklarımıza süs elması, ıhlamur ağaçları, süs armutları, çınar yapraklı ağaçlar, çınar yapraklı dut ağaçları ve süs kirazlarını toprakla buluşturuyoruz. Daha yeşil bir Çorum için bitki ve ağaçlandırma çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

(Haber Merkezi)

