Belediye 825 adet mezar kazdıracak

Çorum Belediyesi Mezar Yeri Hazırlama ve Defin Hizmet Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ve toplam yaklaşık maliyeti 742 bin 500 TL olan ihaleyi 10 firma katıldı.

Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nce mezarlık alanlarında 825 Adet mezar kazma ve defin işleri için hizmet alımını kapsayan ihalede Ekol Taşımacılık Temizlik 344 bin 850 TL, Simay Danışmanlık 344 bin 850 TL, Vuslat Elektronik 399 bin 300 TL, Nazif Ateş 497 bin 227 TL, Örnek Tur Turizm 562 bin 650 TL, Mustafa Tuna 597 bin 300 TL, Ege Grup Organizasyon 598 bin 125 TL, EMK Peyzaj Planlama 665 bin 775 TL, Özlem Ormancılık 680 bin 625 TL ve Yakışır Hizmet Bilgisayar 762 bin 300 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmalarının teklifleri ve belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

