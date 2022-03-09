Belediye 8 adet arsayı 5.9 milyon liraya sattı

Çorum Belediyesi merkeze bağlı Kuruçay mevkii Silmkent bölgesinde bulunan iki kat imar izinli villa-konut arsalarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ihale ile satışa sundu.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede 724,16 metrekare ile 779,08 metrekare ölçüsünde 10 adet konut arsası 652 bin TL ile 780 bin TL arasında değişen fiyatlar, 19 bin 560 TL ile 23 bin 400 TL muhammen bedel üzerinden satışa sunuldu.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ihalede fiyatları 672 bin TL ile 658 bin TL olan ilk iki konut arsasına alıcı çıkmaz iken açılış fiyatı 652 bin TL’den satışa sunulan üçüncü arsa 653 bin TL’ye Mustafa Koçak; 753 bin TL olan dördüncü arsa 754 bin TL’ye Mustafa Ersoy, 765 bin TL olan beşinci arsa 910 bin TL’ye Fatih Kazancı, 653 bin TL olan altıncı arsa 885 bin TL’ye Pınar Kılıçlı, 658 bin TL olan yedinci arsa 875 bin TL’ye Emre Tekeli’ye, 668 bin TL olan sekizinci arsa 850 bin TL’ye Mehmet Akif Gümüş’e, 665 bin TL olan dokuzuncu arsayı Ömer Yapar ve 780 bin TL açılış fiyatı ile satışa sunulan son arsayı ise Emre Tekeli 925 bin TL’ye satın aldı.

Belediye Başkanlık makamının onayı ile resmen sonuçlanacak olan satış kapsamında Belediye 8 adet arsadan toplam 5 milyon 872 bin TL gelir elde etmiş olacak.

(Volkan SINAYUÇ)

