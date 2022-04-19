Belediye 7 arsadan 1.5 milyon gelir sağladı
Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim öncesi vaatlerinden olan Hobi Köyü projesi kapsamında Kuruçay bölgesinde bulunan 7 arsayı daha ihaleyle sattı.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
296 ile 301 metrekare arasında değişen ölçekte, 160 bin TL ile 180 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılan 7 arsayı da satın almak üzere en az 5’er katılımcı talipli olurken, arsaların tamamı 200 bin TL’nin üzerinde fiyatlarla satılarak Belediye’ye 1 milyon 474 bin TL’lik gelir sağlandı.
Buna göre birinci arsayı Elif Yağlı 201 bin TL’ye, ikinci arsayı Talip Yıldız 210 bin TL’ye, üçüncü arsayı Mustafa Karagüllü 206 bin TL’ye, dördüncü arsayı Ömer Faruk Özen 216 bin TL’ye, beşinci arsayı Abdulbaki Ensaroğlu 207 bin TL’ye, altınca arsayı Ömer Bayram 213 bin TL’ye ve son arsayı ise Funda Eker 212 bin TL’ye satın almış oldu.
(Volkan SINAYUÇ)
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|35
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|31
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|31
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|30
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|57
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|54
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