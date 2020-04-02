Belediye, 61 geçici işçi için kura çekti

Yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında halka kapalı olarak Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ve canlı olarak yayınlanan kura çekimine Çorum 2. Noter Başkatibi Ebubekir Bulat, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile basın mensupları katıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde görevlendirmek üzere 6 şoför ile 55 işçi olmak üzere 61 kişiyi 6.5 ay süreyle geçici olarak işe alacak olan ve Belediye Kariyer ve İş Merkezi’ne “cokis.corum.bel.tr” adresinden online olarak yapılan başvurular sonucunda mülakata çağrılacak olan 183 geçici işçi adayı için kura çekildi.

Salonda bulunanların eldiven ve maske ile katıldığı çekiliş için toplam Bin 742 kişinin başvuru yaptığını söyleyen Başkan Yardımcısı Çöplü, “İşe alacağımız kişiler park ve bahçelerin güzelleştirilmesiyle ilgili çalışmalarda yer alacak. Şehrimiz, halkımız, insanlarımız evlerinde kalırken biz dışarıda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah daha temiz, daha güzel ortamlarda halkın park ve bahçelere çıkmasını sağlayacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)