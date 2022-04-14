Belediye 60 adet kameriye satın aldı

Kameriye Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 ‘uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede Artım Yapı Çevre Düzenleme 538 bin 128 TL teklif sunarken, Ummahan Cengiz 581 bin 760 TL, Üstün Özel 773 bin 940 TL, İzercan Metal Yapı 1 milyon 24 bin TL ve Büyükgökhan Yakıt Maddeleri İnşaat ise 1 milyon 165 bin 944 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

