Belediye 60 adet kameriye alıyor

Kameriye Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından park ve yeşil alanlarda kullanmak üzere 60 adet Ahşap Altıgen Kameriye (Masalı) alımını kapsayan ihale Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Yaklaşık maliyeti 228 bin TL olan kameriye alım ihalesine 12 firma katıldı. Firmaların ilk olarak belgeleri incelendi. Komisyon daha sonra ise firmaların tekliflerine geçti. Buna göre ihalede en düşük teklifi 136 bin 800 TL ile Artım Yapı Çevre Düzenleme firması verdi.

Birdal İnşaat’ın 161 bin 460 TL teklif verdiği ihalede Emsan Korusan 179 bin 400 TL, Semitaş Emprenyesan 198 bin 960 TL, Çağatay Varış 200 bin 40 TL, Irmak Oyuncak Park ve Bahçe Elemanları 216 bin TL, Ortahisar Dizayn Ticaret 266 bin 400 TL, Parmosan Peyzaj İnşaat 285 bin TL, Kozkent Spor Elemanları 297 bin TL, NKM İnşaat 342 bin TL, KRC Altyapı İnşaat 417 bin TL ve Elittaş İnşaat ise 488 bin 520 TL teklif sundu.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmaların tekliflerinin ve belgelerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)