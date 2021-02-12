Belediye 6 araç kiraladı

Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı.

İhaleye katılan firmaların belgelerinin incelenmesi ile birlikte teklifler açıldı. Yaklaşık maliyeti 496 bin 800 TL olan ihalede Hattuşa 19 Tur Turizm Ticaret San. Ltd. Şti tarafından 182 bin 520 TL, Örnek Tur Turizm tarafından 263 bin 520 TL, Yağmur Tur 19 Taşımacılık Turizm Nakliyat tarafından 359 bin 640 TL, İmza Travel Taşımacılık Kiralama tarafından 420 bin 120 TL, Yiğitcan Burak Tur Turizm Nakliye tarafından 437 bin 400 TL ve Özden Katering Organizasyon Gıda ve Ticaret Ltd. Şti tarafından ise 702 bin TL teklif sunuldu.

Buna göre Belediye Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nce Engelli Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin nakil hizmetinde kullanılmak üzere 1 Mart 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 6 adet servis aracı kiralanacak. 180 takvim günü çalışacak olan sürücülü araçların 19 yolcu kapasiteli olacağı öğrenildi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın belgelerin incelenmesinden sonra ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)