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Belediye 59 araç alacak

Çorum Belediyesi, kent nüfusunun artması ve buna paralel hizmet çeşitliliğinin fazlalaşması nedeniyle farklı birimlerde kullanılmak üzere 59 adet araç alacak.

Belediye 59 araç alacak

Çorum Belediyesi, kent nüfusunun artması ve buna paralel hizmet çeşitliliğinin fazlalaşması nedeniyle farklı birimlerde kullanılmak üzere 59 adet araç alacak.

07 Şubat 2020 Cuma 00:21
Belediye 59 araç alacak

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında araç alımıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Belediye hizmetleri 7/24 saat esasına göre verilmek zorunda. Bu nedenle belediyelere çok daha fazla iş düşüyor. Buna paralel olarak hizmet çeşitliliği de arttı. Çorum Belediyesi olarak 30 müdürlük ve 2 bine yakın personelimizle ulaşımda, altyapıda, kaliteli bir çevre için park ve yeşil alan çalışmalarında canla başla çalışıyoruz. Kaliteli hizmetin devam edebilmesi için yeni araç alımına ihtiyaç var” dedi.

2020-2021-2022 yıllarında kullanılmak üzere otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR’dan oluşan 59 adet araç alacaklarını söyleyen Yağbat, bu şekilde Belediye’nin araç filosunun güçleneceğini ve hizmette kalite ve verimin de artacağını söyledi.

Yağbat’ın bilgilendirmesinin ardından Belediye’ye alınacak olan 59 adet araçla ilgili gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi. (Taner ŞİMŞEK)

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