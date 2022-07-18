Belediye 5 arsayı satışa çıkartıyor

Çorum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Mülkiyeti Belediyemize ait, Silm Kent bölgesi Kuruçay Mevkiinde bulunan imar planında 2 kat konut alanı işaretli 5 arsa, 2886 Sayılı Kanun 45. Madde’ye göre açık teklif arttırma usulü ile en az %50'si peşin kalanı en fazla 8 taksitle satılacaktır” denildi.

19.07.2022 Salı günü Saat: 14.00'te Çorum Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak ihaleye girecekler satılacak arsalara ait listeye https://ihale.corum.bel.tr/ihale/kurucay-mahallesinde-5-adet-arsanin-ayri-ayri-satis-ihalesi internet adresinden ulaşabilirler

