Belediye 4 arsayı daha satışa çıkardı

Çorum Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsaların bedelleri 3 milyon ile 6 milyon arasında değişirken, 4 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartname dahilinde satışa sunulacak.

Satışa çıkarılan 4 arsanın ihalesi 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 14:00'da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda encümenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

(Özlem KOŞA)

