Belediye 4 arsayı daha satışa çıkardı
Çorum Belediyesi merkez İbrahim Çayırı, Ayarık, Çepni ve Gülabibey Mahallesi sınırları içinde yer alan 4 adet arsayı daha satışa çıkaracak.
Güncel 04.08.2021, 23:21
13
Çorum Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsaların bedelleri 3 milyon ile 6 milyon arasında değişirken, 4 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartname dahilinde satışa sunulacak.
Satışa çıkarılan 4 arsanın ihalesi 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 14:00'da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda encümenin katılımıyla gerçekleştirilecek.
(Özlem KOŞA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20°
açık