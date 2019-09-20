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Belediye 33 arsayı satışa çıkartıyor

Çorum Belediyesi Ayarık Mevkii ve Gülabibey Mahallesinde bulunan 33 arsayı satışa çıkartıyor.

Belediye 33 arsayı satışa çıkartıyor

Çorum Belediyesi Ayarık Mevkii ve Gülabibey Mahallesinde bulunan 33 arsayı satışa çıkartıyor.

20 Eylül 2019 Cuma 10:42
Belediye 33 arsayı satışa çıkartıyor

Çorum Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamada mülkiyeti Belediye’ye ait, yürürlükteki imar planında 2 kat konut parseli olarak işaretli Ayarık Mevkiinde 20 arsayı, Gülabibey Mahallesinde B-2 kat ticaret alanı işaretli 13 arsayı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden bedelinin %50’si ihale kararının tebliğinden 15 gün süre içerisinde peşin, geri kalan kısmı ise 10 ayda ve 10 eşit taksitte ödenmesi koşuluyla satışa çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada “Ayarık Mevkiinde 20, Gülabibey Mahallesinde 13 olmak üzere toplamda 33 arsanın satış ihalesi, 24 Eylül 2019 Salı günü saat 14.00’da Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilirler” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 19.09.2019 20:01
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