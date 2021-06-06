Belediye 3 yeni yol açıyor

Alt ve üst yapı çalışmalarına büyük önem veren Çorum Belediyesi, 2021 yılı faaliyet programı kapsamında yol yapım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmaları kapsamında üç farklı noktada yaklaşık 1500 metrelik yeni yollar açıyor.

Yol yapım çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Çorum Belediyesi olarak, altyapı çalışmalarımızın yanı sıra hızlıca üstyapı çalışmalarına da başladık. Bu kapsamda Mandıra evler 17-21. Sokaklar, Öğretmen Lisesi 7-9 ve 14. Sokaklar ile Fen Lisesi 30. Sokak olmak üzere toplamda 1600 metre uzunluğunda üç yeni yol açtık. Yeni açılan yollarımızın kazı, stabilize ve mekanik çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltını da dökerek vatandaşlarımızın hizmetine açacağız.” şeklinde konuştu.





