Belediye 3 projeye destek verecek

Seçici kurulun, 15 projeyi değerlendirmeye aldığı Çorum İçin Bir Projem Var çalışmasında onaylanan projeler belli oldu. Çorum’un öncelik ve ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu değerlendirmede; sağlık, gıda ve kültür-edebiyat alanlarında 3 proje, destek almaya hak kazandı.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmelerin ardından Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yetkin Utku Kamuk’un, “Yapılandırılmış Egzersiz Programının İtfaiye Erlerinin Fiziksel Uygunluk ve Hazır Bulunuşluk Düzeylerine Etkisi”, Öğretim Görevlisi Hakan Apaydın’ın “Meşhur Çorum Leblebisinde Farklı Kavurma Koşullarında Oluşan Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi ve Üretim Süreci Optimizasyonu”, Dr. Öğretim Üyesi Ali İzzet Yılmaz’ın “Profesyonel Turist Rehberlerinin Bakış Açılarıyla Çorum Kent Turizmi” alanlarında sunduğu projeler destek aldı.

Desteklenecek projelerin belli olması nedeniyle Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’ün de katılımı ile Belediye Sosyal Tesislerinde toplantı düzenlendi.

Çorum Belediyesi’nin 2014 yılından itibaren güzel bir gelenek başlattığını ifade eden Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, bunun Hitit Üniversitesi’nin potansiyelini göstermesi açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. 15 projenin değerlendirmeye alındığını anlatan Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, desteğinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Yapılan incelemelerin ardından 3 projeye Çorum’un gelişmesine katkıda bulunacağı düşüncesi ile destek verileceğini söyleyen Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, sağlık, turizm ve gıda alanındaki bu üç projenin kısa sürede meyvelerini vereceğine inandıklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasına şu ana kadar toplamda 22 projeye destek verildiğini bunlardan 10 tanesinin tamamlandığını, 8 tanesine devam edildiğini, 4 tanesinin ise hocaların isteği üzerine iptal edildiğini kaydetti.

Çorum’un sorunlarını üniversitenin desteği ile çözmenin Çorum’un güçlü imajını daha da güçlendirdiğini söyleyen Başkan Aşgın, projelere toplamda 48 bin liralık destek sağlanacağını dile getirdi.

Projelerden ilkinin itfaiye erlerine yönelik olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, itfaiye erlerinin hangi egzersizleri ve çalışmaları yapmaları durumunda daha verimli olabilecekleri, ikinci projede leblebi marka değerinin bir standarda bağlanması ve kalitenin yakalanması, üçüncü projede ise turizm potansiyelinin artırılması için Çorum’a rehberlerin davet edilmesi ve onların gözüyle eksikliklerin tespitinin yapılarak çözüm yolu aranması konusunda olacağını anlattı.

Başkan Aşgın konuşmasında şu ana kadar desteklenen 22 projeden hiçbirisinin yüksek lisans ya da doktora çalışması olmadığını ileride sunulacak projelerde yüksek lisans ve doktora projelerinin de olmasını beklediklerini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından destek verilecek projeler için sözleşme imzalandı. (Erkan BAYATLI)