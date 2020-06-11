Belediye, 3 aylık kiraları almayacak

Belediye Meclisi toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar doğrultusunda işletmelerini kapatmak zorunda olan, mülkiyeti belediyeye ait alanlardaki kiracılardan 3 ay kira alınmaması ve sözleşmelerinin 3 ay uzatılması konusu görüşüldü.

Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Mülkiyeti belediyemize ait yerlerin kiracıları var. Bu kiracılarımızdan bir kısmı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla işyerlerini kapatmak zorunda kaldılar. Bu kapatmak zorunda kalanlar için 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle kiraları alınmayacak. Ödemişse de bunlar iade edilebilecek. Arzu edenlerin de sözleşmesini 3 ay uzatma hakkı da veriyoruz. Uzatmak istemiyorlarsa da 3 ay süreyle kira almıyoruz” şeklinde konuştu.

Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi. (Haber Merkezi)