Son Dakika

Belediye, 3 aylık kiraları almayacak

Çorum Belediyesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda olan kiracılarından Mart, Nisan ve Haziran ayları için kira almayacak.

Güncel 11.06.2020, 10:11
109
Belediye, 3 aylık kiraları almayacak

Belediye Meclisi toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar doğrultusunda işletmelerini kapatmak zorunda olan, mülkiyeti belediyeye ait alanlardaki kiracılardan 3 ay kira alınmaması ve sözleşmelerinin 3 ay uzatılması konusu görüşüldü. 
Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Mülkiyeti belediyemize ait yerlerin kiracıları var. Bu kiracılarımızdan bir kısmı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla işyerlerini kapatmak zorunda kaldılar. Bu kapatmak zorunda kalanlar için 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle kiraları alınmayacak. Ödemişse de bunlar iade edilebilecek. Arzu edenlerin de sözleşmesini 3 ay uzatma hakkı da veriyoruz. Uzatmak istemiyorlarsa da 3 ay süreyle kira almıyoruz” şeklinde konuştu. 
Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
28°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 11 Haziran 2020
İmsak 03:05
Güneş 05:02
Öğle 12:45
İkindi 16:44
Akşam 20:18
Yatsı 22:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@