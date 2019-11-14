Belediye 29 arsayı satacak 

Belediyeden yapılan açıklamada, Gülabibey Mahallesi ve Ayarık mevkisindeki arsaların açık artırma usulüyle satışa çıkartıldığı bildirildi.
18 Kasım'da Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak ihalenin saat 14.00'te başlayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ayarık mevkisinde bulunan 2 katlı 22 konut parseli ve Gülabibey Mahallesi'nde bulunan 2 katlı 7 ticari arsa, encümen huzurunda satışa çıkartılacak. İhaleye katılmak isteyenler, şartname ve eklerini Emlak İstimlak Müdürlüğünden 50 lira ücret karşılığında temin edebilir."
AA