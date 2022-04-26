Belediye 24 araç kiraladı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 666 bin 666 TL olan ihaleye 4 firma katıldı.

Park ve Bahçeler müdürlüğü saha çalışmalarında, kullanılmak üzere muhtelif tarihler arasında 6 Adet 25 -32 ton Azami yüklü ağırlığında Arazöz, 4 Adet 5-10 ton azami yüklü ağırlığında Arazöz, 12 Adet Çift Kabinli Açık Kamyonet, 2 Adet Binek Kamyonet olmak üzere toplam 24 aracın kiralanması işini kapsayan ihalede Destan Peyzaj İnşaat ile Örnek Tur Turizm evrak eksikliği nedeni ile ihale dışı kaldı.

İhalede AG Peyzaj Petrol Yapı Turizm tarafından 2 milyon 512 bin TL ile en iyi teklif sunulurken, Hedef Servis Hizmetleri Taşımacılık ise 2 milyon 534 bin TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

