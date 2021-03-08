Belediye 20 adet araç kiralıyor

Araç Kiralama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’in makam odasında yapıldı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün sana çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 20 (yirmi) adet araç kiralaması ihalesine 8 firma katıldı.

Muhtelif tarihler arasında 6 adet sürücüsüz 25-32 ton azami yüklü ağırlığında arazöz, 4 adet sürücüsüz 5-10 ton azami ağırlığında arazöz, 8 adet çift kabinli açık kamyonet, 2 adet camlı van kamyonet olmak üzere toplam 20 araç kiralama hizmet alımını kapsayan ve 1 milyon 879 bin TL yaklaşık maliyeti olan ihalede Kırkbeş Turizm Servis Taşımacılık, Ayşe Arslanoğlu, İsa Araç Kiralama Hizmetleri ve Halhallı Lojistik Nakliyat firmaları belge eksikliği gibi nedenlerle elendi.

İhalede Hedef Servis Hizmetleri Taşımacılık tarafından 1 milyon 675 bin 500 TL, AG Peyzaj Petrol Yapı Turizm Nakliye tarafından 1 milyon 698 bin TL, Örnek Tur Turizm tarafından 1 milyon 822 bin TL, Acar Seyahat Nakliye tarafından ise 1 milyon 864 bin TL teklif sunuldu. Komisyon Başkanı Sayın firmalarının belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

