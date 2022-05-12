Belediye, 2 adet iş makinesi kiraladı
Çorum Belediyesi İş Makinesi kiralama hizmet alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.
Güncel 12.05.2022, 22:50
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere Ekskavatör Kepçe ve Toprak Silindir kiralanmasını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 396 bin 393 TL olan ihalede en uygun teklifi veren Yaksan Yakıt Temizlik eksik evrak nedeni ile ihale dışı kalırken, Mustafa Bal 331 bin 400 TL teklif verdi. Nurkaya Petrol Turizm’in teklifi ise 338 bin 850 TL oldu.
Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.
(Aliye ÖNCEL)
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